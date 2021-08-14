3 مليون جنية ايردات فيلم الإنس والنمس امس

فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى استطاع أن ينتزع صدارة القائمة الخاصة بالأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز. وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته 3 مليون و103 الف جنيه.

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