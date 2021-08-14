حماقي يتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج يحمل رسائل حب للفنان محمد حماقي، عن آخر أغانيه ضمن ألبومه الجديد “يا فاتني”.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جمهوره ومحبيه، ومن أبرز تغريداتهم: حماقي بيعمل عظمة - أغانيك مش طبيعية - في حتة تانية.

وحققت أغنية “لو هتسيب" للفنان محمد حماقي نجاحا كبيرا جداً، حيث تخطت مليون مشاهدة وتصدرت التريند رقم 3 بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

“لو هتسيب" كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكساچ والفواصل الموسيقية تأليف أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تأليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل م. محمد عدس، تنفيذ الرسوم نادي استوديو، إخراج فني: محمد مصطفى (بيكاسو)، رسوم: محمد مصطفى، أحمد نادي، ياسر حافظ، تحريك: ياسر حافظ، محمد أحمد، إخراج: أحمد نادي.

كلمات أغنية لو هتسيب

حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات.. وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها.. ونبقى ارتحنا والأوجاع قسمناها.. بلا متاهة.. حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات.. وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها.. ونبقى ارتحنا والأوجاع قسمناها .. قفلناها.

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي وليه يعني.. وبتقولهالي وانت خلاص مودعني.. طب اقنعني.. أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك.. علشان ملهاش حبيب تاني.. دا أنا هعاني.