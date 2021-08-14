9 شروط لحضور حفل علي الحجار بدار الأوبرا..تعرف عليها

يستعد النجم علي الحجار؛ لإحياء حفل غنائي جماهيري ضخم يوم 26 أغسطس على خشبة مسرح الزمالك.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومنها: "اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالى يا هوى، وطب إيه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما أنت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، وأسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.

وطرحت الجهة المنظمة لحفل النجم علي الحجار التذاكر للجمهور على 4 فئات الفئة الأولى جاءت بمبلغ 700 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه، والفئة الرابعة بمبلغ 200 جنيه مصري، بجانب طاولات الـVIP والتي نفدت جميع تذاكرها.

ويستعد علي الحجار لحفل غنائي كبير يوم 19 الشهر الحالي ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الـ29 والتي تنطلق منتصف أغسطس الجارى وتشهد عددًا من المفاجآت.

ونفدت تذاكر حفل النجم علي الحجار، المقرر إقامته على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، برئاسة د.مجدى صابر، وذلك في الثامنة من مساء الأحد الموافق 22 أغسطس.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهى:

• غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

• الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

• الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

• ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

• غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

• غير مسموح بتحريك المقاعد.

• ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

• ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

• ممنوع التصوير.