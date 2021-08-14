إيما ستون تتعاقد على بطولة فيلم Cruella 2

تعود النجمة الحائزة على الأوسكار إيما ستون لبطولة الجزء الثاني من فيلم الكوميديا والجريمة “Cruella” والذي يتم تطويره لصالح استديوهات ديزني، وذلك بعد النجاح الضخم للجزء الأول الصادر أواخر مايو الماضي.

ويأتي هذا التعاقد ليغلق الباب على الكثير من التكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول نية “ستون” تحريك دعوى قضائية ضد ديزني، بعد الشكوى التي رفعتها بطلة فيلم “Black Widow” سكارليت جوهانسون، بسبب طرح الفيلم عبر خدمة البث "ديزني بلس" بالتزامن مع طرحه في صالات السينما، بالمخالفة لبنود تعاقدها، حسبما صرحت؛ وهو ما يبرهن على أن الصفقة الجديدة تعود بالنفع لكل من ستون وديزني.

دارت أحداث "Cruella" في السبعينيات بلندن حول قصة حياة كورلا دي فيل السابقة وطفولتها قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة بفيلم الرسوم المتحركة "101 Dalmatians"، حيث سنرى العوامل التي أدت إلى هذا التحول. وبلغت حصيلة الفيلم في شباك التذاكر العالمي نحو 222 مليون دولار.