تامر حسني يشعل حفله بجدة واستقبال مميز من جمهوره .. بالفيديو

تامر حسني الفنان المصري أحيا حفلًا مساء اليوم، الجمعة، بالمملكة العربية السعودية على مسرح جدة سوبر دوم، ضمن حفلات صيف جدة برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبحضور قطاع كبير من الجمهور، الذي حرص على إعادة نشر عدة مقاطع من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر حسني يشعل حفله في جدة

ونشر الحساب الخاص بشركة بنش مارك التي نظمت الحفل، عدة مقاطع من الحفل على تويتر، والتي لاقت تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذي أشاد بأداء النجم المصري في الأغاني التي قدمها، واستقبله بشكل حافل بمجرد صعوده على المسرح.

أبرز أغاني تامر حسني في حفله

وقدم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه في الحفل، والتي من بينها "قولني كلام" و"عينيا بتحبك" و"أنا ولا عارف" و"اختراع" و"عمري ابتدا" و"بشوقك" و"يا أنا يا مفيش" و"كفاياك أعذار" و"ارجعلي" و"يا بنت الإيه" و"دوت الخليج دي" و"يا تاعبني" و"كل سنة وأنت طيب" و"خليك فولاذي".

وتوجه تامر حسني بالشكر إلى الجمهور السعودي من خلال مقطع فيديو، وذلك على استقبالهم له خلال الحفل، بالإضافة إلى القائمين على الحفل والمنظمين الذين قاموا بتيسير كل الأمور ليظهر الحفل بهذه الصورة.

أحدث أفلام تامر حسني

الجدير بالذكر أن تامر حسني احتفل مؤخرًا بنجاح فيلمه "مش أنا" الذي بدأ عرضه في دور العرض المصرية والعربية، وأكد تامر حسني أن فيلمه الجديد حقق أعلى الإيرادات في السينما المصرية حتى الآن والتي لم يحققها فيلم من قبل.

ومن المعروف أن فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور الأحداث حول شاب يعاني من مرض نفسي نادر مما يجعله يقع في العديد من الأزمات في محاولة لتشخيصه.

الصور مأخوذة من الفيديوهات الخاصة بالحفل من حساب بنش مارك على تويتر وحساب تامر حسني على انستجرام