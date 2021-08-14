إصابة الفنان طارق دسوقي بفيروس كورونا

كشفت لوجين ابنة الفنان طارق دسوقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”عن إصابة والدها الفنان طارق دسوقي بفيروس كورونا مطالبة من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت ابنة الفنان طارق دسوقي: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين.. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت".

يذكر أن طارق دسوقي ولد بمحافظة القليوبية في 12 أكتوبر 1957 لأب عامل بالسكة الحديد وأم ممرضة بوزارة الصحة سابقاً

حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983.

عمل في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: "حصاد الشر"، "موسى بن نصير"، "اللاعبون بالنار"، "السجين"، "في بيتنا رجل"، "وما زال النيل يجري"، "الحب والطوفان"، "عقبة بن نافع"، "بيت الزعفراني"، "زمن العطش"، "نار ورماد"، "لم يكن أبدا لها"، "زرياب"، "زمن عماد الدين". كما شارك في عدد من المسرحيات، أهمها: "نقول إيه"، "المهزلة"، "الغجري"، "تأشيرة"، "دخول الون".