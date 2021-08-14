رامي جمال يشوق جمهوره لأحدث أغنياته

شارك الفنان رامي جمال هاشتاج اسم اغنيته الجديدة “كنا ممكن نتفق” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مشوقا جمهوره لأحدث أغنياته في 2021.

الاغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن، وتوزيع أمين نبيل، والحان محمد حمزة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.