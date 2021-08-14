25 أغسطس.. طرح فيلم 200 جنيه فى دور العرض السينمائية

قررت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 25 أغسطس بدلاً من يوم 18 من الشهر ذاته .

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم 200 جنيه البرومو الأول للعمل.

وظهر فى البرومو العديد من أبطال فيلم 200 جنيه على رأسهم هانى رمزى وأحمد السقا وأحمد رزق وخالد الصاوى ومى سليم، بالإضافة إلى الفنانة القديرة إسعاد يونس والتى ظهرت بدون مكياج وترتدى جلباب أسود، وليلي علوى التى ظهرت من خلال شخصية محجبة، وغادة عادل التي تجسيد دور راقصة.

فيلم 200 جنيه،إخراج محمد أمين، تأليف أحمد عبد الله، ومن المقرر طرحه الشهر الجارى.

تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية ويضم عددا كبيرا من الفنانين هم: هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وغادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي أحمد رزق ومحمود حافظ وأحمد آدم.