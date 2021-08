هانى أبو أسعد يشارك فى مهرجان تورنتو السينمائى الدولى بفيلم ”صالون هدى”

أعلنت إدارة الدورة الـ46 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا، عن اختيارها للفيلم الفلسطيني صالون هدى للمخرج الفائز بالجوائز هاني أبو أسعد للمنافسة على جوائز المهرجان حيث يشارك في قسمPlatform ، وهو القسم المهتم بعرض أفلام المخرجين المميزين في السينما العالمية، وتقام فعاليات الدورة المقبلة خلال الفترة من 9 وحتى 18 سبتمبر.

فيلم صالون هدى مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج هاني أبو أسعد وأميرة دياب ومحمد حفظي.

وقال المخرج هاني أبو أسعد، أن فيلم "صالون هدى" تملؤه التناقضات التي تتشابك سويًا بطريقة دقيقة، ثم تبدأ في التوافق مثل التروس الرئيسية داخل الساعة، وفي النهاية تقوي بعضها البعض خلال التحامهم. على الرغم من وجود وظائف وأجندات مختلفة، إلا أنهم جميعًا يعملون لنفس الهدف: التشويق.

هاني أبو أسعد سيناريست ومخرج فلسطيني، يعد أحد أشهر وأهم المخرجين العرب المعاصرين، تضم قائمة أعماله أفلاماً عربية حققت نجاحاً دولياً استثنائياً حيث ترشح فيلم الجنة الآن (2005) لـجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وفاز بـالجولدن جلوب، وفيلم عمر (2013) والذي ترشح للأوسكار أيضاً كأفضل فيلم أجنبي، وفي 2017 أخرج أول أفلامه في هوليوود وهو The Mountain Between Us من بطولة النجمة كيت وينسلت وإدريس إلبا وافتتح الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 39، ويُعد فيلم صالون هدى أحدث أعماله.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات الدولية، يقام سنوياً في كندا، ويعرض أهم أفلام العام ويشارك في دورته القادمة أكثر من 120 فيلماً، ويجذب سنوياً أكثر من 400 ألف متابع حول العالم.