بسمة وهبة نجت من حريق بمركبها.. نجمات تعرضن لحوادث ومخاوف في عرض البحر

بسمة وهبة الإعلامية المصرية تعرضت لحادث مساء اليوم الجمعة، بعد أن نشب حريق في مركبها في مارينا بالساحل الشمالي، خلال قضائها إجازتها الصيفية مع أسرتها.

حريق بمركب بسمة وهبة

واستغاثت بسمة وهبة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام وطالبت أصدقائها ومتابعيها بإنقاذها بعد تعرض المركب الذي تتواجد فيه مع ابنتها في عرض البحر، لحريق تسبب في تعطله، وقالت في الفيديو: "يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانة بي أنا وخديجة، وغالبًا مولعة من تحت وواقفة بينا.. مفيش قلق ومفيش حاجة ولو حصل حاجة هنط في المياه".

وبعد الفيديو بفترة قصيرة نشرت مقطع فيديو آخر أكدت فيه أنه تم إنقاذها من قبل إحدى صديقاتها، ووصلت لمنزلها بأمان مع ابنتها، وأضافت: "مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله احنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير".

حادث أصالة وبسمة وهبة

ولم يكن ذلك الذي يتعرض له أحد المشاهير خلال تواجدهم في عرض البحر، ففي العام الماضي تعرضت بسمة وهبة أيضًا والفنانة أصالة لحادث خطير خلال قيادتهما الدراجة المائية.

وأكدت بسمة وقتها أنها وأصالة كانتا متوجهتان إلى مدينة العلمين الجديدة من خلال البحر، إلا أن أصالة لم تكن تعلم الطريق جيدًا واعتمدت على توجيهات بسمة، وأضافت: "كان حادث بسيط، وكنا رايحين مدينة العلمين الجديدة، عشان افرج أصالة عليها وكنت بوجهها للطريق لأنها مش عارفاه، ورغم أنها بتسوق كويس جدًا إلا إني لخبطتها بتوجيهي لها يمين أو شمال".

حادث بوسي شلبي مع هالة صدقي

بوسي شلبي ظهرت مؤخرًا في جولة وسط البحر مع الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم، حيث واجهت بوسي موقفًا صعبًا بعدما كادت أن تتعرض للغرق أثناء تواجدها على ظهر لنش بحري، ونشرت بوسي عبر حسابها على فيسبوك فيديو أثناء جولة بحرية في منطقة مارينا بمصر، ظهرت فيها مع هالة صدقي وابنتها مريم التي كانت تقود اللنش، وتحدثت بوسي في الفيديو عن حالة الخوف التي كانت تسيطر عليها أثناء هذه الجولة لكونها لا تستطيع السباحة، وتخشى من وقوع أي حادث في البحر لأنها لم تكن ترتدي سترة نجاة.

وطلبت بوسي من صديقتها هالة صدقي أن تقود اللنش بدلا من ابنتها لخوفها من وقوع حادث وسط البحر بسبب ظهور لنش مقابل لهما بينما كانت تقود مريم، ودخلت بوسي شلبي في حالة من الخوف الشديد وتحديدا بعدما تعرض اللنش لموجة من الاهتزازت القوية بسبب الأمواج، وطلبت الفنانة هالة صدقي من صديقتها أن تكون أكثر قوة في تحمل الصدمات، تحت إلحاح من الإعلامية بوسي شلبي على إيصالها لشاطئ من أجل النزول بسبب حالة الخوف التي لم تستطع أن تسيطر عليها وجعلتها تؤكد للجمهور أن في حال حدوث أي مصاب لها فسوف ترجع هذا للفنانة هالة صدقي.

الصور مأخوذة من حسابات بسمة وهبة وبوسي شلبي واصالة على انستجرام