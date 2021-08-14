ركين سعد ونجمات "مدرسة الروابي للبنات" يعلقن على ردود الأفعال الإيجابية على المسلسل

"مدرسة الروابي للبنات"، المسلسل الذي بدأ عرضه قبل ساعات على منصة نتفليكس؛ تصدر اهتمامات الجمهور والترند بمجرد عرضه، ونال إشادات قطاع كبير من المتابعين الذين شاهدوا حلقاته منذ بدء عرضه.

رد فعل ركين سعد بعد نجاح "مدرسة الروابي للبنات"

وينتمي مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" لنوع الدراما الشبابية التشويقية، وهو من تأليف وإخراج تيما الشوملي وشارك في الكتابة كذلك كل من شيرين كمال إسلام الشوملي، ومن بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى ونادرة عمران وريم سعادة.

وحرصت عدد من صناع العمل على توجيه رسائل للجمهور عقب طرح المسلسل، ومن بينهم الفنانة ركين سعد التي نشرت صورة لها عبر انستجرام وعلقت قائلة: "كتير سعيدة وممتنة لكمية الحب اللي عم توصلنا.. بحبكم! واذا لسا ما حضرتو المسلسل بحب اعرف رأيكم بس تحضرو".

مخرجة "مدرسة الروابي للبنات" تنشر كواليس من المسلسل

فيما علقت مخرجة ومؤلفة العمل تيما الشوملي على نجاح المسلسل، من خلال رسالة عبر انستجرام قالت فيها: "إخراج مسلسل الروابي كان من أكثر التجارب اللي علمتني وممنونة على كل الحب والدعم.. بس هذا العمل كان وراه كادر كبير كامل وفعليا جيش، جدا فخورة بفريق عمل مدرسة الروابي للبنات المكون من فريق أردني فخم كتير".

وأضافت: "عملنا عمل طلع من الأردن إلى العالم، بمعايير عالمية جدا فخورة وممتنة لفريق النساء والرجال اللي ساهموا بصناعة هذا المسلسل واشتغلوا من قلبهم.. الحمد لله المسلسل اللي بدأ بورقة بيضاء عم يعرض الآن على منصة عالمية وعم يوصل للناس حول العالم.. قد ما احكي عن الفريق القوي ما رح انصف.. ممتنة وفخورة بكل شخص شارك وأضاف على العمل.. بحبكم عائلة روابي".

ردود أفعال إيجابية بعد عرض "مدرسة الروابي للبنات" على نتفليكس

وأرفقت مخرجة العمل التدوينة بعدة صور ظهرت فيها مع فريق عمل المسلسل في الكواليس، وتلقت التهاني من قبل عدد من متابعيها وزملائها الذين هنأوها بنجاح المسلسل وعبروا عن إعجابهم به بمجرد عرض حلقاته.

الفنانة أندريا طايع كذلك نشرت عدة صور لها مؤخرا عبر انستجرام، وعلقت قائلة: "لا أصدق هذا. خروج مدرسة الروابي للبنات أخيراً! بعد كل هذا العمل الشاق، أنا سعيدة وممتلئة بكل ردود الفعل العظيمة والحب الذي نتلقاه !! أنا ممتنة جدًا لهذه التجربة ولأنني تمكنت أخيرًا من مشاركة هذا مع العالم.. أتمنى أن يستمتع الجميع بالعرض كما فعلنا! شكرا لكم جميعا".

الصور مأخوذة من حسابات ركين سعد وتيما الشوملي ومنصة نتفليكس على انستجرام