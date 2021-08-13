زينب ابنة هيفاء وهبي بظهور جديد يضعها بمقارنة مع والدتها وتكشف سرًا عن جراحة أنفها

زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد التغير الملحوظ في ملامحها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت إحدى صورها عبر حسابها على موقع انستجرام.

ملامح ابنة هيفاء وهبي تخطف أنظار متابعيها

ابنة هيفاء وهبي ظهرت في الصورة بملامح متغيرة، خاصة بعدما قررت الاستعانة بالشعر المستعار باللون الأحمر، واعتبر البعض أن ملامحها قد تبدلت قليلًا خاصة بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، حيث علق أحد المتابعين لها أن أنفها بات طبيعيًا أكثر من ذي قبل، إلا أنها كانت حريصة على التعليق والتأكيد على أنها لم تجر أي تغييرات في أنفها، بل قامت بعلاجه.

ابنة هيفاء وهبي توضح الهدف الرئيسي من العملية الجراحية التي خضعت لها

وردت زينب فياض على المتابعة التي أشادت بجمالها واعتبرت أن سببه هو إجرائها عملية جراحية مؤخرًا، وقالت: "ما غيرت الخشم من الأساس كان تعديل للانحراف بالغضروف"، لتنفي بذلك إجرائها العملية بهدف تجميلي، ولكن بهدف علاجي.

ومن المعروف أن زينب فياض خضعت مؤخرًا لعملية تجميل في الأنف، حيث نشرت عدة صور وفيديوهات تظهر فيها قبل وعقب خروجها من غرفة العمليات، وكانت قد أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت قبل تلك العملية الجراحية: "وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً"، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.

زينب فياض حديث الجمهور بسبب الشبه بينها وبين والدتها

وكانت زينب فياض قد شاركت جمهورها على موقع انستجرام مساء الإثنين الماضي، بمقطع فيديو ظهرت فيه بشكل مختلف تمامًا عما اعتاد الجمهور عليه من قبل، حيث فاجئت الجمهور بالشبه الكبير بينها وبين والدتها النجمة هيفاء وهبي، وتلقت زينب العديد من التعليقات التي امتدحت النيولوك الخاص بها، كما علق البعض على الشبه الكبير بينها وبين والدتها، حيث قال أحد المتابعين: "اول ماشفت الصورة فكرتها هيفاء وهبي"، فيما علق آخر: "اللوك تماما مثل لوك الفنانة هيفاء وهبي"، وأضاف ثالث: "سبحان الله وكأنها هيفاء وهبي".

الصور مأخوذة من حسابات هيفاء وهبي وابنة زينب فياض على انستجرام