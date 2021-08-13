صور رومانسية بسنت شوقي ومحمد فراج حديث الجمهور والأخير يعلق: "أنا محظوظ"

بسنت شوقي ومحمد فراج بات كل منهما حديث الجمهور منذ ظهورهما في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، بسبب رومانسيتهما وطرافتهما خلال الحفل، حيث حرص الثنائي على نشر عدة لقطات لهما من الحفل عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد فراج يتغزل في زوجته بسنت شوقي

محمد فراج الفنان المصري نشر عبر حسابه على انستجرام عدة صور رومانسية له مع زوجته الفنانة بسنت شوقي، خلال حضورهما عقد قران وزفاف الفنانة نيللي كريم، وحرص محمد فراج على التغزل بزوجته في تعليقه على الصور، فقال: "عينيها لهما مفردات خاصة بهما يا لها من لغة جميلة نتعلمها.. أنا محظوظ"، وتسببت مغازلة فراج في زوجته بتصدرهما الترند خلال الساعات الماضية.

بسنت شوقي تعلق على مغازلة زوجها لها في زفاف نيللي كريم

من جانبها حرصت بسنت شوقي على التعليق على وصلة الغزل التي قالها زوجها في حقها، وردت قائلة: "لقد تركتني عاجزة عن الكلام".

ولاقت الصور التي نشرها محمد فراج له ولزوجته تفاعل عدد كبير من جمهور كل منهما وأصدقائهما، ومن بينهم الفنانة إيمي سالم والمخرج محمد خضر وغيرهم، الذين أشادوا برومانسية الثنائي وتمنوا لهما حياة سعيدة.

الجدير بالذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي كانا من بين قطاع كبير من النجوم الذين حرصوا على حضور زفاف الفنانة نيللي كريم الذي أقيم قبل يومين في الساحل الشمالي بمصر، والذي تصدرت بسببه النجمة المصرية، التريند في الساعات الماضية.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

ووجه العديد من زملاء نيللي في الوسط الفني في مصر والعالم العربي، التهاني بمناسبة حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في رسائل قاموا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حضر حفل الزفاف العديد من النجوم من بينهم عمرو دياب وأحمد السقا وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والإعلامية منى الشاذلي والمخرجة كاملة أبو ذكري وعمرو سلامة، بالإضافة إلى شيكو وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجته وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسين وزوجته وحسن ابو الروس وإسلام ابراهيم وتامر هجرس والمطرب أبو وغيرهم.

وكان أحدث أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ولعب بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

الصور مأخوذة من حسابات بسنت شوقي ومحمد فراج على انستجرام