شيماء سيف تحسم الجدل حول طلاقها وتكشف ما حدث بعد أنباء إصابتها بالسرطان

شيماء سيف حلت ضيفة على برنامج "et بالعربي" وكشفت من خلاله عن حقيقة انفصالها عن زوجها محمد كارتر وكذلك إصابتها بمرض خطير.

شيماء سيف عن علاقتها بزوجها: "جيدة وكل شيء بخير"

شيماء سيف أكدت في تصريحاتها لبرنامج "et بالعربي" أن علاقتها بزوجها المنتح محمد كارتر طبيعية وأنها ترفض الرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الشهور الماضية حول انفصالهما، حيث أوضحت أن الرد على مثل هذه النوعية من الشائعات يجعلها تنتشر بشكل أكبر، وأنها ترى أن مرور الأيام سوف يكشف الحقائق لذلك لا ترد.

فقالت شيماء سيف: "لا انظر للشائعات وأفضل أن استكمل طريقي، فالحمدلله علاقتي بزوجي جيدة وكل شيء بخير، وذهبت أنا وهو من أجل تلقي لقاح كورونا والصورة تعبر عن نفسها، وهناك شائعات تنتشر بشكل واسع دائما لكن لا افضل الرد عليها لأن الأيام دوت الخليج من تثبت عكسها، ولا أعرف من وراء هذا الشائعات التي أجد أن بعضها ينتشر بدون سبب والتي كان من بينها في الفترة الأخيرة شائعة وفاتي".

شيماء سيف ترد على شائعة إصابتها بمرض خطير

شيماء سيف أوضحت أن الشائعات لها تأثير سلبي على أسرة الفنان وتحديدا إذا لم يكن بعضهم بجواره حيث يصابون بقلق بالغ، وهذا ما حدث لوالدتها عندما انتشرت شائعة عن إصابتها بمرض السرطان، وشعرت والدتها بقلق كبير رغم أن ابنتها أكدت لها عدم صحة هذه الأخبار.

فقالت شيماء سيف: "هذا الشائعات تتسبب في أزمات كبيرة وتحديدا لأسرة الفنان، واعتقد أن مروجيها لا يعرفون حجم الضرر الذي يتسببون فيه، ففي إحدى المرات انتشرت شائعة عن إصابتي بمرض السرطان، واتصلت بي والدتي وهي في حالة قلق لكن أكدت لها أنني بخير، لكن استمرت الشائعة وعادت مرة أخرى والدتي للتأكد واقسمت لها أنني بخير بسبب ما أصابها من قلق بالغ".

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

شيماء سيف قد ظهرت مع زوجها المنتج محمد كارتر في شهر يوليو الماضي أثناء تلقيها لقاح كورونا، وذلك بعد انتشار بعض الأنباء حول انفصالهما، وكانت شيماء سيف قد شاركت في الفترة الأخيرة في أكثر من عمل جديد كان آخرها فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذي حلت فيه كضيفة شرف وقد بدأ عرض الفيلم منذ أسابيع وشارك في بطولته كل من كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد حلاوة.

يذكر أن شيماء سيف تنتظر عرض أحدث أعمالها وهو فيلم "العنكبوت" والذي تشارك في بطولته مع النجم أحمد السقا.

الصور من حساب الفنانة شيماء سيف على "انستجرام"