شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بـ10 صور رومانسية:"ربنا يحفظنا"

شام الذهبي احتفلت بعيد ميلاد خطيبها أحمد هلال خلال الساعات الماضية، حيث وجهت له رسالة رومانسية خاصة بهذه المناسبة وقد تفاعل معها العديد من النجوم والمشاهير.

شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

شام الذهبي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" 10 صور رومانسية تجمعها بخطيبها وذلك احتفالا بعيد ميلاده، وقدمت ابنة الفنانة أصالة من خلال الصور تهنئة خاصة لخطيبها بهذه المناسبة عبرت فيها عن مشاعرها ونظرتها له حيث وصفته بكونه أحد الركائز التي تستند عليها في حياتها، وأنه توأم روحها.

كما أكدت على أنها لا تعتبره خطيب فقط بل وكذلك أفضل صديق حظت به بسبب الدور الكبير الذي يقوم به في حياتها فكتبت شام الذهبي: "عيد ميلاد سعيد لسندي .. أنت الرجل ، الشريك ، توأم روحي ، أفضل صديق أريد أن أحظى به إلى الأبد!".

شام الذهبي لخطيبها: "أدعو الله أن أكون لك دائمًا"

شام الذهبي أكدت في رسالتها على النقاط المهمة التي بات يضيفها خطيبها لها حيث أوضحت أنه قادر على اكتشاف أبرز ما تمتلك، كما تمنت أن تستمر علاقتهما دائما وأن يحفظه الله فكتبت ابنة الفنانة أصالة: "أنت تبرز أفضل ما لدي..وأدعو الله أن أكون لك دائمًا ، إلى ما لا نهاية وما بعدها.. الله يحفظنا يارب".

شام الذهبي تفاعل مع رسالتها الرومانسية لخطيبها العديد من النجوم من بينهم الفنانة هند صبري التي قدمت التهنئة لأحمد هلال فكتبت: "عيد ميلاد سعيد أحمد هلال"، كما علق أيضا كل من نيكولا جبران والفنانة جومانا مراد، وبدرية طلبة.

حفل خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة

شام الذهبي قد احتفلت بخطوبتها في شهر أبريل الماضي على أحمد هلال في حفل عائلي بسيط حضره المقربين من أسرة الفنانة السورية أصالة نصري وأسرة العروسين، ونشرت شام الذهبي مجموعة من الصور لحفل خطوبتها عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيه وهي ترتدي الفستان الأبيض والتقطت لها العديد من الصور بصحبة خطيبها أحمد، ووالدتها الفنانة أصالة، كما نشرت كذلك صورا مع عائلة خطيبها والتي علقت عليها قائلة: "عائلتي الثانية"، كما استمرت شام الذهبي في نشر أكثر من صورة رومانسية تجمعها بخطيبها.

الجدير بالذكر أن شام الذهبي قد تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، كما أعلنت ابنة الفنانة أصالة خطوبتها في شهر يوليو الماضي من الطبيب المصري معتز نصير، لكن سرعان ما تم الإعلان عن انتهاء علاقتها به وفسخ الخطوبة، قبل أن تعلن ارتباطها للمرة الثالثة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

الصور مأخوذة من حساب شام الذهبي وأصالة على "انستجرام"