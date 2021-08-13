استقبال حافل لأنغام ووائل جسار في حفلهما بالسعودية..فيديو وصور

أنغام ووائل جسار أشعل كل منهما حفلهما في الدمام بالمملكة العربية السعودية والذي أقيم ضمن فعاليات صيف الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

استقبال حافل لأنغام في حفلها بالدمام

أنغام اشعلت حفلها في المملكة العربية السعودية وتحديدا على مسرح مركز المعارض بالظهران حيث قدمت النجمة المصرية باقة من أجمل أعمالها الغنائية، كما استقبل الجمهور أنغام منذ اللحظة الأولى لصعودها على المسرح بشكل حافل وقدمت النجمة المصرية لهم التحية على هذا الاستقبال، كما قامت أنغام بالغناء في الحفل أغنية "عمري معاك" التي تفاعل معها الجمهور وكذلك كل من أغنية "بحبك وحشتيني" و"أنا مش حبيبتك"، كما قدمت أيضا أغنية "حالة خاصة جدا".

أنغام عقب انتهاء الحفل وجهت كلمة لجمهور الدمام وأشادت بحسن استقباله لها، وقدمت لهم الشكر كذلك، ووصفت الحفل بـ"الليلة العظيمة" فقالت النجمة المصرية: "ليلة عظيمة بكل المقاييس لا يوجد شك أن هذا الجمهور أجمل ما مر عليا، جمهور رائع ومحب ومضياف ومتشكرة جدا على هذا الاستقبال".

وائل جسار يتألق في حفله بصيف الشرقية

وائل جسار حظى كذلك باستقبال كبير من قبل الجمهور بعد صعودها على خشبة المسرح وتقديمه لمجموعة من أجمل الأغاني التي ردد كلماتها الجمهور وكان من بينها أغنية "غريبة الناس" كما قدم النجم وائل جسار كل من أغنية "خليني ذكرى" و"ياما خبيت"، كما تألق أيضا في أغنية "ضيعني حبك" وأغنية "نسم علينا الهواء".

وائل جسار وجه أيضا رسالة للجمهور وعبر عن سعادته بالاستقبال الكبير الذي حظى به أثناء الحفل وتفاعل الجمهور معه مشيدا بدور الهيئة العامة للترفيه فقال وائل جسار: "تحياتي لكل الجمهور الرائع في الدمام لقد كان هناك تفاعل كبير اسعدني،و أكيد الشكر الكبير لهيئة الترفيه وإن شاء الله دوما السعودية تكون بألف خير".

مجموعة حفلات جديدة في السعودية

حفل أنعام ووائل جسار في الدمام يأتي ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي تقام في المملكة العربية السعودية هذا الصيف، حيث من المقرر كذلك أن تقام مجموعة من الحفلات الجديدة خلال الساعات والأيام القادمة من بينها حفل النجم تامر حسني في جدة والذي سوف يقام اليوم الجمعة، كما من المقرر أن تشارك كل من الفنانة أصالة والنجم رامي صبري في حفلات جدة كذلك وتحديدا يوم الخميس 19 أغسطس، وقد طرحت تذاكر الحفل خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن كل من النجم وائل كفوري والنجمة نانسي عجرم قد أشعلا حفلهما الأخير في جدة والذي أقيم الأسبوع الماضي.