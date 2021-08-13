أول تعليق لنيللي كريم وهشام عاشور بعد حفل زفافهما..بالصور

نيللي كريم وهشام عاشور علق كل منهما لأول مرة بعد حفل زفافهما والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، ووجه الثنائي رسالة لكل من حضر الحفل وكذلك من قدم لهما التهاني بهذه المناسبة.

أول تعليق لنيللي كريم بعد حفل زفافها

نيللي كريم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي بحضور كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير، نيللي كريم علقت على الصور التي قامت بنشرها وقدمت من خلالها الشكر لكل من حضر حفل الزفاف وجعله يوم مميز وفريد في حياتها أو قدم لها التهنئة وتمنى لها الخير في خطواتها الجديدة.

أوضحت نيللي كريم في رسالتها أن المشاعر الإيجابية من قبل ضيوفها كانت واضحة فكتبت: "نود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم مميز وخاص وفريد ​​من نوعه، وشكرا أيضا على كل هذه التمنيات الحارة التي كانت بحفل الزفاف لقد كانت مدهشة"، وأضافت نيللي كريم: "لقد تلقينا الكثير من المشاعر الإيجابية ، شكرًا لكم جميعًا".

هشام عاشور يوجه رسالة بعد حفل الزفاف

هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم وجه أيضا رسالة لجميع من ساعدوا على جعل حفل زفافه ونيللي كريم مميز، معبرا عن سعادته بتلقيه وزوجته مشاعر من الحب في هذه اليوم الاستثنائي بحياتهما، كما عبر عن حبه للجميع فكتب: "نود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم مميزًا، فقد تلقينا الكثير من الحب. كانت المشاعر في حفل الزفاف رائعة ، أحبكم جميعًا".

رسائل نيللي كريم وهشام عاشور حازت أيضا على إعجاب قطاع واسع من زملائهما والمتابعين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة وخطوات ناجحة في حياتهما الجديدة فعلق الفنان نيكولا معوض فكتبت: " زوجان رائعان! بارك الله فيكم"، كما علقت الفنانة نسمة عبدالعزيز فكتبت: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يفرحكم"، وكتبت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تهنئة قالت فيها: "ألف مبروك نيللي .. أتمنى أن تكون حياتك مليئة بالسعادة والحب"، كما علق كذلك كل من الفنانة نور، وأحمد رزق، وتارا عماد، ودارين حداد، وندى بسيوني.

نيللي كريم حديث الجمهور بعد حفل زفافها

نيللي كريم قد تصدر اسمها التريند في الساعات الماضية ووجه لها العديد من زملائها في الوسط الفني في مصر والعالم العربي التهاني بمناسبة حفل زفافه في رسائل قاموا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حضر حفل الزفاف العديد من النجوم من بينهم عمرو دياب وأحمد السقا وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والإعلامية منى الشاذلي والمخرجة كاملة أبو ذكري وعمرو سلامة، بالإضافة إلى شيكو وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجته وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسين وزوجته ومحمد فراج وبسنت شوقي وحسن ابو الروس وإسلام ابراهيم وتامر هجرس والمطرب أبو وغيرهم.

الصور مأخوذة من حساب هشام عاشور ووفاء الكيلاني على "انستجرام".