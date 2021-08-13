تصريحات مرحة ومتفائلة لـ دلال عبد العزيز في اللقاء الأخير لها قبل وفاتها..شاهدوا بالفيديو ماذا قالت

مازال خبر وفاة دلال عبد العزيز النجمة المصرية صادمًا لعدد كبير من محبيها بالرغم من مرور ما يقرب من أسبوع عليه، إلا أن الجمهور حتى الآن، يحرص على إعاد نشر بعض لقاءاتها التلفزيونية وتسليط الضوء على علاقتها بابنتيها دنيا وإيمي، وزوجها الراحل سمير غانم.

آخر لقاءات دلال عبد العزيز قبل وفاتها

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من آخر لقاءات الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والذي تم تصويره في كواليس فيلم "الفنار" الذي لم يعرض بعد حتى الآن، ويبدو أن اللقاء تم تصويره تزامنًا مع بداية عام 2021، حيث هنأت دلال في البداية الجمهور برأس السنة الجديدة.

وتحدثت دلال عبد العزيز في آخر لقاءاتها المصورة عن كواليس تصوير الفيلم الذي لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي بعد، فمن المقرر أن يكون اسمه "الفنار" أو "الناجي"، والعمل من تأليف وإخراج شريف نجيب وبطولة محمد الشرنوبي ومحمود البزاوي وغيرهم.

ماذا قالت دلال عبد العزيز في آخر لقاءاتها المصورة؟

وأشادت الفنانة الراحلة بمخرج ومؤلف العمل، وتسليطه الضوء من خلال الفيلم على العديد من المشكلات الاجتماعية الحقيقية، كما أوضحت أنها سوف تؤدي دور والدة الفنان محمد الشرنوبي، وزوجة الفنان محمود البزاوي ضمن الأحداث، لافتة إلى أنها ستكون امرأة لها تصرفات مستفزة لمن حولها.

دلال عبد العزيز أشادت كذلك خلال اللقاء بالفنان محمد الشرنوبي، وعبرت عن مدى سعادتها به خاصة وأنها المرة الأولى التي يتعاونان فيها معًا، موضحة أنه يعطي اهتماما ليس بأداء دوره فقط، ولكن بكافة تفاصيل الفيلم من إضاءة لتصوير وغيرهما، مشيرة إلى أنها لديها شعور أنه سيسلك مجال التصوير أو الإخراج قريبًا بسبب اهتمامه بتلك التفاصيل.

دلال عبد العزيز تسخر من نفسها بسبب "التكنولوجيا"

الفنانة الراحلة سخرت كذلك من عدم قدرتها على اللحاق بالتطور التكنولوجي، وأضافت أنه لديها مشكلة دائمة في التعامل مع الآلات الحديثة والتكنولوجيا، وأضافت: "أنا عايزة محو أمية تكنولوجية".

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز يوم السبت الماضي، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء من قبل متابعيها وزملائها بالوسط الفني، وحرص رامي رضوان بعد انتهاء مراسم الجنازة والعزاء على اظهور في برنامجه "مساء dmc" على قناة dmc، وتحدث عن حالة دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدتهما، وقال إن الشهور الأخيرة كانت صعبة وقاسية على الأسرة، ومروا بمعاناة كبيرة ووصف هذه الفترة بانها كانت بلا حياة، وأضاف أنهما لم ترتديان الملابس السوداء بعد وفاة سمير غانم وكبتوا مشاعر الحزن خوفاً على دلال عبد العزيز وكذلك لأن سمير غانم لا يحب الحزن، ولكنهما ارتديا الأسود بعد وفاة دلال عبد العزيز بسبب خروج مشاعر الحزن كلها بعد وفاتها.

ووصف رامي رضوان ما حدث بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز بالمصاب الجلل لدى الأسرة، ولحظة صعبة جداً، وطلب من الجمهور الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة بعد فقدان والديهما في فترة 3 أشهر.

الصور مأخوذة من حسابات إيمي سمير غانم ومحمد الشرنوبي على انستجرام، ومن فيديو آخر لقاءاتها المصورة

