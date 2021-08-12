شاهد: ابنة نوال الزغبي تحدث الضجة بصورة مع حبيبها

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عدن - ياسمين التهامي في الخميس 12 أغسطس 2021 11:36 مساءً - نشرت الشابة تيا ديب، ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها الشخصي عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، صورة عفوية التقطتها بطريقة “السيلفي” وظهرت فيها مع حبيبها داخل المصعد بلقطة رومانسية وبـ”لوك” كاجوال، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
وتداولت بعض صفحات محبّي والدتها الفنانة اللبنانية الصورة ونالت إعجاب العشرات منهم، وانهالت التعليقات التي تمنّت لها السعادة في حياتها العاطفية وأن يتكلل حبهما بالزواج، وفق (لها).
من جهة أخرى، تستعد نوال الزغبي لإطلاق أغنية باللهجة الخليجية بعنوان “عالم تاني”، صوّرتها مع المخرج اللبناني فادي حداد، حيث روّجت لها عبر السوشيال ميديا قائلةً: “أغنيتي الخليجية الجديدة “عالم تاني” جديدة من كل النواحي، لا أستطيع الانتظار، أحبّها قريباً”
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