وفاة الفنان المصري محمد جبريل نجم "ساكن قصادي" عن عمر 76 عامًا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر مساء اليوم الخميس، وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر ناهز 76 عامًا، والذي اشتهر بتقديم بعض الأدوار الصغيرة والمهمة في العديد من أعمال الفنية في السينما والتلفزيون على مدار سنوات طويلة.

وفاة الفنان محمد جبريل

ونشرت الصفحة الخاصة بنقابة المهن التمثيلية عبر موقع فيسبوك صورة للراحل وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "‫البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية‬ الفنان القدير محمد جبريل، رحم الله الفقيد والهم اهله الصبر والسلوان".



وحرص عدد كبير من الجمهور المصري على توديع الراحل والتعليق على التدوينة بالدعاء له وتمني الرحمة له والصبر لأسرته، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب وفاة الراحل.

معلومات عن الراحل محمد جبريل

ومن المعروف أن الفنان الراحل محمد جبريل هو ممثل تليفزيونى ومسرحي تخرج في كلية الزراعة، وقدم العديد من الأدوار المساعدة في فترة الثمانينيات والتسعينيات في السينما، كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية والمسرحيات، ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها كان "الرجل والحصان" 1982 و"محمد رسول الله " عام 1984 و"الرايا البيضاء" عام 1988 و"ساكن قصادي" 1995.

أبرز أعمال محمد جبريل

إضافة إلى مسلسلات أخرى شهيرة مثل "شيخ العرب همام" و"بابا نور" و"ناصر" و"راجل وست ستات" و"دموع في حضن الجبل" و"الحرافيش" و"حد السكين" و"سوق العصر" و"رأفت الهجان" وغيرها.

أما الأفلام فكانت له مشاركات عدة كذلك من بينها "أوقات فراغ" و"كيمو وأنتيمو" و"جواز بقرار جمهوري" و"أرض الخوف" و"امبراطورية الشر" و"هارمونيكا" و"الكيت كات".

أما آخر أعماله كانت عام 2021، في مسلسل "باب الخلق" وهو العمل الذي شارك في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشيري عادل وعزت أبو عوف وتامر هجرس ودينا ومنة فضالي وعبير صبري ومحمود الجندي وغيرهم.

البنزين فى فيلم " الثأر " عام ١٩٨٢.

