الفنانة منى شداد تفجع بوفاة والدها والنجوم يقدمون التعازي لها

منى شداد النجمة الكويتية فجعت مساء اليوم الخميس، بوفاة والدها السيد شداد مساعد مرزوق العازمي، ونعبته عبر حسابها على انستجرام وتلقت التعازي من قبل عدد كبير من جمهورها وأصدقائها.

وفاة والد منى شداد

وأعلنت منى شداد الخبر الحزين عبر حسابها على انستجرام ونشرت النعي الخاص بوفاة والدها الراحل، وعلقت قائلة: "بقلوب مؤمنة مطمئنه راضية بقضاء الله وقدره إنتقل إلى رحمة الله تعالى والدي شداد مساعد مرزوق العازمي.. ‏اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك".

النجوم يقدمون التعازي لمنى شداد

وتلقت منى شداد التعازي من عدد كبير من زملائها وأصدقائها ومن بينهم الفنانة أميرة محمد وهند البحرينية وحلا نورة وروان العلي ومحمد الشعيبي ورؤى الصبان وغيرهم الكثيرين الذذين تمنوا لوالدها الرحمة ولها وأسرتها الصبر والسلوان.

كذلك قدم عدد من أصدقاء منى شداد التعازي لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعوا والدها برسائل مؤثرة ومن بينهم الفنان داود حسين الذي عبر عن صدمته بوفاة الراحل وطالب جمهوره بقراءة الفاتحة على روحه، كما نشر الفنان حبيب غلوم نعي عبر حيابه على انستجرام وقال فيه: "خالص العزاء للأخت الفنانة منى شداد بوفاة والدها الكريم الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون".

معلومات عن منى شداد وأحدث أعمالها

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال منى شداد كان مسلسل "العمر مرة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته كل من صلاح الملا وأسمهان توفيق وناصر محمد وجبر الفياض ومحمد أنور وحسن إبراهيم وغيرهم، والعمل من تأليف طالب الدوس وإخراج عمار رضوان.

ومن المعروف أن الفنانة منى شداد حصلت على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وبدأ دخولها المجال الفني عام 1987 في أدوار صغيرة، كما قدمت عدة برامج تليفزيونية على مدار مشوارها الفني.

كذلك شاركت منى شداد أيضًا بالغناء في عدة أعمال منها مقدمة ونهاية مسلسل الرسوم المتحركة "ميمي الصغيرة"، وأغاني البرنامج التعليمي "افتح يا وطني أبوابك"، ووقفت كمغنية للمرة الأولى في مهرجان الدوحة الرابع للأغنية في 2005، أما أبرز أعمالها الفنية كممثلة كانت مسلسلات "غرابيب سود" و"المحتالة" و"دكان أبو نواف" و"الفلتة" و"تذكرة داود" و"الثمن" وغيرها من الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا ملحوظًا.

الصور مأخوذة من حساب منى شداد وحبيب غلوم وداود حسين على انستجرام، والفيديوهات التي شاركتها منى مسبقا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي