طرح البرومو الرسمي لفيلم "200 جنيه" والسقا والسعدني وليلى علوي أبرز نجومه..فيديو

فيلم "200 جنيه" أطلق صناعه البرومو الأول له في الساعات الماضية والذي كشف عن مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في الفيلم الجديد الذي من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس الجاري.

البطولة الجماعية تسيطر على الإعلان الأول لفيلم "200 جنيه"

طرح صناع فيلم "200 جنيه" الإعلان الترويجي الأول له في الساعات الأخيرة، وفاجئ الإعلان العديد من المتابعين بسبب فكرة العمل التي تدور حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، تتسبب في الكثير من الصراعات في حياة أبطال العمل الذين ظهروا في الإعلان الأول للفيلم الذي سيطرت عليه حالة من الغموض.

كما كشف الإعلان عن عدد كبير من النجوم المشاركين في بطولته وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وخالد الصاوي، وأحمد آدم، وليلى علوي، وهاني رمزي، وكذلك كل من الفنان أحمد زرق، وأحمد السعدني ومي سليم، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وصابرين ونجوم الكوميدي بيومي فؤاد وسليمان عيد.

موعد عرض فيلم "200 جنيه" في قاعات السينما

فيلم "200 جنيه" كشف صناعه كذلك عن موعد عرضه والذي تم تحديده في يوم 25 أغسطس الجاري في جميع دور العرض في مصر، وقد تعرض الفيلم في الفترة الماضية لتأجيل عرضه حتى عاد صناعه وكشفوا عن موعد جديد لعرضه هذا الشهر، فيلم "200 جنية" قد روج له في الفترة الماضية الفنان أحمد السعدني عبر حسابه على "انستجرام" حيث ظهر وهو ممسكا بالورقة النقدية مؤكدا على عدم استطاعته صرفها بسبب الختم الذي يتواجد عليها ويحمل اسم "عزيزة السيد" فكتب أحمد السعدني تعليقا على الصورة التي نشرها: "الميتينايه دي لبستها و مش عارف اصرفها بسبب ختم الست عزيزه السيد (٢٠٠جنية)".

النجوم يروجون لفيلم "200 جنيه"

أحمد السعدني ليس الفنان الوحيد الذي ظهر خلال الفترة الماضية للترويج لفيلم "200 جنيه" حيث نشر كذلك الفنان أحمد زرق عبر حسابه على "انستجرام" وهو يحمل كذلك الورقة النقدية وكتب تعليقا على صورته: "أنا مش فاكر الـ٢٠٠ جنيه ديه جت منين"، بينما نشرت أيضا الفنانة مي سليم أكثر من صورة عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: " فيلم (٢٠٠ جنية) قريبًا اوعي وشك ٢٠٠ حد ضايع منه ال٢٠٠ جنيه؟"، كما روج كذلك للفيلم أيضا كل من الفنانة دينا فؤاد، وسليمان عيد، وإسعاد يونس.

يذكر أن فيلم "200 جنيه" قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله، وإنتاج محمد عبدالحميد، ووائل علي، وإخراج محمد أمين.