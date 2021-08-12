يستعد المغني الشعبي حمو بيكا لإحياء حفل غنائي في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، وذلك يوم السبت الموافق 14 أغسطس في منطقة مارينا بالساحل الشمالي. وجاءت شروط الحفل المخصصة للشاطئ، وهي عدم دخول الرجال والسماح بدخول السيدات فقط، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، أثارمغني المهرجانات حمو بيكا، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد إعلان مشاركته في مسرحية «شمسية و4 كراسي»، بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وهو ما انتقده عدد كبير من الجمهور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للسيدات فقط.. أبرز شروط حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.