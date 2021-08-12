النجوم يواصلون تقديم التهاني لـ نيللي كريم بمناسبة زواجها: "تستحقين الحب والسعادة"

نيللي كريم لا يزال حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور محل اهتمام كبير من قبل الجمهور وكذلك زملائها في الوسط الفني في مصر والعالم العربي، حيث حرص العديد منهم على تقديم التهاني لها بهذه المناسبة.

داليا البحيري لنيللي كريم: "كنتي زي الفراشة يا رب اشوفك سعيدة"

داليا البحيري الفنانة المصرية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي أقيم أمس الأربعاء بحضور كبير من قبل النجوم، وحرصت داليا البحيري على تقديم التهنئة لزميلتها بهذه المناسبة السعيدة، وأشادت بظهورها في الحفل حيث وصفتها بـ"الفراشة"، وتمنت داليا البحيري كذلك لنيللي كريم السعادة في خطواتها وأن يبارك الله في حياتها الجديدة فكتبت: "حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكي كنتي زي الفراشة يا رب دائما اشوفك سعيدة ومتهنية".

النجوم يقدمون التهاني للفنانة نيللي كريم

سينتيا خليفة الفنانة اللبنانية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالفنانة نيللي كريم وقدمت لها التهاني بمناسبة زفافها وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة التي اتخذتها الفنانة المصرية وأنها تستحق كل السعادة والحب بسبب جوهرها، فكتبت المخرجة والنجمة اللبنانية: "ألف مبروك لأجمل وأرقى نيللي، انت جميلة من الداخل الى الخارج وتستحقي الحب والسعادة".



الإعلامية وفاء الكيلاني احتفلت أيضا بزفاف الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور وقدمت لهما التهاني حيث نشرت مجموعة صور من حفل زفاف الفنانة المصرية وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك حبيبتي ليكي ولهشام ربنا يسعدكم"، كما قدمت لها التهاني كذلك كل من غاده التلي، وهالة صدقي.

يسرا توجه رسالة لنيللي كريم بمناسبة حفل زفافها

العديد من النجوم قدموا لنيللي التهاني في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الفنانة يسرا التي نشرت على خاصية"الاستوري" عبر حسابها على "انسجرام" تهنئة للفنانة المصرية، وتمنت يسرا أن تحضر هذا الحفل لكن ظروف تواجدها خارج مصر تسبب في عدم حضورها، وأكدت أنه فور عودتها سوف تلتقي بالعروسين وتحتفل معهما بهذه المناسبة فكتبت يسرا: "مبروك يا أعز وأغلى أصدقاء ربنا يبارك لكم في حياتكم الجديدة، أتمنى لو كنت معكم إن شاء الله سوف نلتقي بعد ذلك ونحتفل معا بهذه المناسبة".

يذكر أن حفل زفاف الفنانة نيللي كريم حضره العديد من نجوم الوسط الفني من بينهم النجم عمرو دياب وأحمد السقا وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والإعلامية منى الشاذلي والمخرجة كاملة أبو ذكري وعمرو سلامة، بالإضافة إلى شيكو وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجته وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسين وزوجته ومحمد فراج وبسنت شوقي وحسن ابو الروس وإسلام ابراهيم وتامر هجرس والمطرب أبو وغيرهم.