هالة صدقي ترد على انتقادات حضورها حفل زفاف نيللي كريم رغم رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز

هالة صدقي الفنانة المصرية وجهت رسالة بمناسبة حضورها حفل زفاف الفنانة نيللي كريم الذي أقيم أمس وحضره العديد من نجوم الوسط الفني والمشاهير، وذلك بعدما انتقد البعض حضورها للحفل على الرغم من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز قبل أيام قليلة.

هالة صدقي تقدم التهنئة للفنانة نيللي كريم

هالة صدقي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وعلقت الفنانة المصرية على الصورة برسالة أوضحت فيها رأيها في حضور حفل زفاف زميلتها، حيث أكدت هالة صدقي أن الحياة كما يوجد فيها الحزن يتواجد أيضا الفرح، وقدمت التهنئة لنيللي كريم وتمنت لها أن تنجح في أهم تجارب حياتها وهي الزواج وأن يوفقها الله في خطواتها القادمة.

وكتبت النجمة هالة صدقي: "زي ما في حياتنا احزان في كمان أفراح ، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي أجمل وأطيب قلب في الدنيا بنجاحها في اصعب التجارب وهي الزواج ، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم".

هالة صدقي ترد على انتقادات حضورها الحفل بعد رحيل دلال عبدالعزيز

هالة صدقي طلبت كذلك من متابعيها الدعاء للفنانة نيللي كريم بالتوفيق في زواجها فكتبت: "مبروك يا أجمل نيللي وادعولهم بالتوفيق"، الفنانة هالة صدقي تلقت الانتقادات من بعض المتابعين بسبب احتفالها وحضورها حفل زفاف زميلتها في وقت أن الحزن على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز لا يزال حاضرا.

فكتبت إحدى المتابعات: "ما شاء الله جرحكم بيلم بسرعة"، لترد الفنانة هالة صدقي وتنفي هذا فكتبت: "مفيش جرح بيتلم"، بينما علق متابع آخر فكتب: "ربنا يرحم دلال عبدالعزيز ويصبر بناتها مبروك للعروسين"، لترد من جديد الفنانة هالة صدقي وتؤكد مرة أخرى أن الحياة يجب أن تستمر فكتبت: "الدنيا كده للأسف لن تتوقف".

حضور كبير للنجوم في حفل زفاف نيللي كريم

هالة صدقي حضرت حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور الذي أقيم أمس الأربعاء وحضره جمع كبير من نجوم الوسط الفني وعلى رأسهم عمرو دياب والذي أشعل حفل الزفاف بتواجده ضمن الحضور، والتقط عدة صور تذكارية مع الضيوف ومع نيللي كريم وزوجها وشاركهما الرقص والغناء في حفل زفافهما.

وكان من بين الحضور أيضاً الفنانة إلهام شاهين وأحمد السقا وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، والإعلامية منى الشاذلي والمخرجة كاملة أبو ذكري وعمرو سلامة، بالإضافة إلى شيكو وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجته وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسين وزوجته ومحمد فراج وبسنت شوقي وحسن ابو الروس وإسلام ابراهيم وتامر هجرس والمطرب أبو وغيرهم.