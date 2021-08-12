أول تعليق لـ حبيب غلوم على شائعة وفاته وزوجته هيفاء حسين تسانده برسالة مؤثرة .. فيديو

حبيب غلوم رد على شائعة وفاته التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجه الفنان الإماراتي رسالة لمروجي هذه الشائعات، كما علقت زوجته الفنانة هيفاء حسين على هذه الأخبار المتداولة.

حبيب غلوم يرد على شائعة وفاته

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على "انستجرام" مقطع فيديو أوضح فيه حقيقة الشائعة المتداولة عن وفاته، وأكد الفنان الإماراتي أنه بصحة وبخير، وأن ما يتردد مجرد شائعات يروجها البعض، كما هاجم حبيب غلوم مصدر هذه الشائعة التي تسببت في حالة من الخوف لمتابعيه ومحبي وزملاء الفنان الإمارتي فقال في الفيديو: "حياكم الله بصراحة شائعة أنا بخير ولله الحمد وليس فيّ إلا العافية، هذه مجرد شائعة متداولة طالعة عندكم، والله يسامح المتسبب فيها، ولا اقولكم الله لا يسامحه، أنا بخير ولله الحمد والله يحفظكم ويحميكم ويسعدكم جميعاً".

هيفاء حسين توجه رسالة لزوجها حبيب غلوم

هيفاء حسين زوجة الفنان حبيب غلوم علقت على الفيديو الذي نشره وتمنت لزوجها دوام الصحة والعافية، فكتبت: "اسم الله عليك يا الغالي عسى يومي قبل يومك"، وأشاد قطاع واسع من الجمهور بالعلاقة التي تجمع كل من الفنان حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين التي عبرت عنها من خلال التعليق التي قامت بنشره.

كما علق العديد من النجوم على الفيديو الذي نشره حبيب غلوم وتمنوا له الصحة وكان من بينهم الفنان قصي خولي فكتب: "الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر"، كما علق الفنان فؤاد علي فكتب: "الله يحفظك اخوي"، كما علق كل من الفنان عبدالله الطراروه، وآلاء شاكر، وميس كمر.

آخر الأعمال التي قدمها الفنان حبيب غلوم

حبيب غلوم النجم الإماراتي يقضي خلال هذه الفترة عطلته الصيفية في المغرب حيث قام بنشر أكثر من فيديو وصورة أثناء تواجده هناك وقيامه بزيارة بعض المناطق، ويستعد الفنان حبيب غلوم لأكثر من عمل جديد في الفترة القادمة حيث كشف خلال الأسابيع الماضية عن تعاونه مع الفنان منذر رياحنة.

وكان آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان حبيب غلوم فيلم "218: خلف جدار الصمت"، الذي تم عرضه خلال الأسابيع الماضية في قاعات السينما بالخليج، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أمل محمد، وهيفاء العلي، عبدالله بن حيدر، ومرعي الحليان، والعمل من تأليف رامي ياسين، وإخراج نهلة الفهد، وكان آخر عمل درامي شارك في بطولته مسلسل "الشهد المر" الذي عرض في عام 2020.