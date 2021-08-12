شاهد.. عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم

نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة نيللى كريم والذى أقيم أمس في الساحل الشمالى. وظهر فى الفيديو الذى نشره تامر حسين المطرب عمرو دياب وهو يرقص ويغنى مع العروسين نيللى كريم وهشام عاشور.

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