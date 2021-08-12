نسرين طافش تحصل علي الإقامة الذهبية بالإمارات

حصلت الفنانة السورية،نسرين طافش،علي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، وحرصت علي شكر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والمسؤلين،ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت طافش علي صورها بدبي قائلة :"شكرا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكرا لمكتب دبي الاعلامي و على رأسه منى المري المدير العام على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير و الأمان و التطور .. شكرا على تقديركم للمبدعين و المؤثرين في كل المجالات".

يذكر أن شاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.