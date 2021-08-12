شاهد.. منه فضالي بصحبة صلاح عبد الله في كواليس استوديو مصر

شاركت الفنانة،منه فضالي،جمهورها،مجموعة صور جديدة،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،ظهرت فيها مع الفنان صلاح عبد الله من استديو مصر. وكتبت فضالي معلقة من خلال صورهما:"عم صلاح احلي حاجه في الدنيا كلها ❤️منور الدنيا يا احلي صاصا ومنور اللوكيشن ".

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