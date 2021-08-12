أول ظهور للفنان صلاح عبد الله بعد تعافيه من إصابته بأزمة قلبية.. بالصور

صلاح عبد الله، الفنان المصري، طمأن الجمهور اليوم على حالته الصحية بعد ظهوره الأول بعد إصابته بأزمة قلبية مؤخراً، واحتفلت ابنته بمغادرته المستشفى وعودته لأعماله ونشرت صوره على انستقرام.

أول ظهور لصلاح عبد الله بعد إصابته بأزمة قلبية

ونشرت دنيا ابنة صلاح عبد الله صورة لها مع والدها على حسابها بانستقرام، واحتفلت بعودة والدها إلى حياته الطبيعية بعد مغادرته المستشفى، وطمأنت الجمهور على حالته الصحية، واستعرضت رسائل الجمهور له في فترة مرضه، ووجهت رسالة تعليقاً على صورة والدها وقالت:" حمد الله علي السلامه يا حته من قلبي، ربنا يديك الصحة وميحرمناش منك ابدا ويديم عليك حب الناس.. صلاح عبد الله في حتة تانية".

ابنة صلاح عبد الله توجه له رسالة بعد تعافيه من أزمته

وكشفت كذلك الفنانة منة فضالي عن عودة الفنان صلاح عبد الله إلى موقع التصوير، واستكمال أعماله الفنية بعد فترة نقاهة قضاها مؤخراً بعد تعافيه من الأزمة القلبية، ونشرت منة فضالي صوراً لها مع صلاح عبد الله من موقع التصوير وعبرت عن سعادتها بعودته، ووجهت له رسالة قائلة:" عم صلاح احلي حاجة في الدنيا كلها، منور الدنيا يا احلي صاصا ومنور اللوكيشن".

تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح عبد الله

وطمأن الفنان صلاح عبد الله الجمهور مؤخراً على حالته الصحية في أول تعليق له بعد إصابته مؤخراً بأزمة قلبية، وقال في مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار"، إنه بداية الأزمة كانت مع شعوره بآلام في منطقة الصدر وانتقل الألم إلى ظهره، لذلك أجرى فحوصات وتبين أن هناك 3 شرايين تحتاج إلى دعامات، وإنه كان على وشك الإصابة بذبحة صدرية بعد شعوره بأعراضها.

وأضاف صلاح عبد الله إنه عاش يوم صعب في المستشفى بعد تركيب الدعامات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وشعر بإرهاق وضيق تنفس ولم يستطع النوم، ولكنه تحسن مع الوقت ومع الرعاية الصحية ودعوات المحبين له، ووجهت الشكر لهم على تضامنهم معه ودعواتهم، وكشف إنه لم يعلق على مواقع التواصل بسبب عدم رغبته في إزعاج جمهوره أو إثارة قلقهم.