سيرين عبد النور تحتفل بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسلها "دور العمر" وتتلقى الإشادات.. بالصور

سيرين عبد النور احتفلت الليلة بعرض آخر حلقات مسلسلها "دور العمر" على تطبيق "شاهد VIP"، واحتفلت سيرين بانتهاء عرض المسلسل، والذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور، وتلقت سيرين عبد النور عدة إشادات على دورها في المسلسل.

سيرين عبد النور تحتفل بانتهاء عرض مسلسل "دور العمر"

واحتفلت الفنانة سيرين عبد النور الليلة بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسلها "دور العمر" على تطبيق "شاهد VIP"، ونشرت عدة صور لشخصيتها في المسلسل من المشاهد الأخيرة، وطلبت رأي الجمهور في نهاية المسلسل، ونشرت تغريدة لها بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل وقالت:" اليوم الساعة ١٢ اخر حلقتين من مسلسل دور العمر على منصة شاهد VIP، شكر كبير لكل فريق العمل لكل الممثلين وللجمهور الكريم".

سيرين عبد النور تتلقى الإشادات في "دور العمر"

ونشر تطبيق شاهد عدة صور لسيرين عبد النور من الحلقة الأخيرة من المسلسل، وعلق عليها على تويتر:" نزلت آخر حلقتين من دور العمر يا جماعة والنهاية نار.. شوفوها وقولولنا إيش رايكم فيها"، وتصدرت سيرين عبد النور تويتر بسبب تفاعل الجمهور مع دورها في المسلسل ونهايته، وتلقت إشادات واسعة على أدائها خاصة انها تقدم نوعية مختلفة من الأدوار، وكذلك أشاد الجمهور بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي ناقشها المسلسل أيضاً في أحداثه.

سيرين عبد النور في مسلسل "دور العمر"

مسلسل "دور العمر" يعتبر التعاون الأول لسيرين عبد النور وعادل كرم مع المخرج سعيد الماروق، كما يعد ثاني تجارب سيرين عبد النور عبر شاشة شاهد بعد تجربتها الأولى بمسلسل "الديفا"، يشارك في بطولة العمل الى جانب سيرين عبد النور، عادل كرم، وطلال الجردي، وغبريال يمين، وسعيد سرحان، ونوال كامل، ويارا فارس، وجان دكاش وغيرهم، وعرض في 10 حلقات متتالية، وهو من تأليف ناصر فقيه واخراج سعيد الماروق.

يتمحور العمل في إطار الأكشن والتشويق، ويلقي الضوء على الحالة النفسية التي يعيشها بعضهم وإنعكاساتها على المحيطين به، وتم تصويره في بيروت وهو أول تعاون بين شركة roof top production التي يديرها طارق كرم وتطبيق "شاهد"، وجسدت سيرين عبد النور شخصية إمرأة تدعى "شمس" ولديها نقمة على الرجل وتتقمص أكثر من شخصية في العمل وظهرت بأكثر من إطلالة ومنها اطلالتها بالشعر القصير الأشقر، والشعر المستعار الأسود مع الغرة وغيرها.