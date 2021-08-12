اليوم.. كايروكى يحيى حفلا غنائيا بمركز المنارة

يستقبل مركز المنارة للحفلات في التجمع الخامس حفل باند كايروكي يوم 12 أغسطس وتبدأ أسعار التذاكر من 300 إلى 750 جنيها وموجودة على تيكيتس مارشيه.
ومن المقرر أن يشارك مطرب الراب ليجى سى فى الحفل .
وكان قد أقام كايروكي حفلهم الماضي في القلعة برفقة المايسترو ناير ناجي تحت عنوان “ريد بُل سيمفونك” وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريد بل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.
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