فيديوهات جديدة من زفاف نيللي كريم.. ترقص وتحتفل مع والدتها والنجوم

نيللي كريم احتفلت الليلة بزواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وخطفت الأنظار في الفيديوهات المتداولة من حفل الزفاف، بسبب رقصها العفوي ومرحهها مع ضيوف الحفل، بالإضافة إلى ظهورها مع والدتها وحضور عدد كبير من النجوم.

نيللي كريم ترقص وتحتفل بزفافها على هشام عاشور

وتداول جمهور نيللي كريم وأصدقائها عدة فيديوهات جديدة من حفل زفافها على هشام عاشور، والذي بدأت مراسمه مبكراً منذ عصر أمس بعد عقد القران والاحتفال بالزواج في حضور عدد من أصدقائهما المقربين، وذلك قبل أن تستكمل نيللي كريم احتفالها مع بقية أصدقائها النجوم بحفل زفافها الليلة، وظهرت نيللي كريم وهي ترقص وتحتفل مع زوجها والنجوم.

أجواء صاخبة في حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وتصدرت الفنانة نيللي كريم مواقع التواصل بسبب فيديوهاتها المرحة من حفل زفافها، إذ ارتدت إطلالة ثانية في حفل الزفاف، وظهرت وهي ترقص برومانسية مع زوجها هشام عاشور، وكذلك برفقة عدد من النجوم وعلى رأسم أحمد السقا وعمرو دياب ومنى الشاذلي وكارول سماحة والمخرج عمرو سلامة ومحمد فراج وبسنت شوقي وغيرهم.

نيللي كريم مع والدتها في حفل زفافها

وتداول الجمهور أيضاً عدة لقطات لنيللي كريم في كواليس حفل زفافها، وأبرزها صورة لها مع والدتها وهي تتحدث معها في كواليس حفل الزفاف، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهور نيللي كريم على مواقع التواصل، واحتفلت الفنانة نيللي كريم اليوم بزواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي، وتداول جمهورها اللقطات الأولى من حفل عقد القران، واستعدادات نيللي كريم للحفل واستعرضت إطلالاتها بفستان الزفاف في الصور الأولى من حفل الزفاف.

وظهرت نيللي كريم في اللقطات الأولى من حفل زفافها على هشام عاشور وهي في مراسم عقد القران، والذي شهد تواجد المنتج جمال العدل كوكيل لنيللي كريم في عقد الزواج، بالإضافة إلى عدد من أصدقائها، وكذلك ظهرت نيللي كريم في كواليس الحفل وهي في حالة مرح وتمازح من حولها، وأيضًا وهي تأخذ رأي صديقاتها في مكياجها قبيل بدء الحفل، ونال الفيديو تفاعل قطاع كبير من متابعيها الذين أعادوا نشره عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ذلك فإن عدد من متابعيها تداولوا أول صورة لها بفستان الزفاف مع إحدى صديقاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور مأخوذة من حساب إنجي علي ومصممة الأزياء شرين يحيى والمخرج عمرو سلامة وصفحات فانز نيللي كريم على انستقرام.