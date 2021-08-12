5 ملاحظات على حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور.. ارتدت فستانين وحضور كامل العدد للنجوم

نيللي كريم وهشام عاشور احتفلا الليلة بزواجهما في حفل زفاف صاخب بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وبدأ حفل الزفاف مبكراً بمراسم عقد القران قبل مواصلة الاحتفالات الليلة بحضور النجوم.

نيللي كريم تتألق بفستانين زفاف في حفل زواجها

وخطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار في حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، وتألقت بإطلالتها في حفل الزفاف، حيث اشاد الجمهور بأناقتها واختيارها لاطلالة بسيطة في حفل عقد القران، قبل أن تظهر بإطلالة مختلفة وفستان جديد في النصف الأخير من مراسم حفل زفافها، وتداول الجمهور عدة فيديوهات لنيللي كريم وهي ترقص وتحتفل برفقة أصدقائها في حفل زفافها.

حضور كامل العدد للنجوم في حفل زفاف نيللي كريم

ومن أبرز ملاحظات حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور، الحضور الكبير للنجوم في الحفل، والذين حرصوا على مشاركة نيللي كريم احتفالاتها بالزواج، وعلى رأسهم عمرو دياب والذي أشعل حفل الزفاف بتواجده ضمن الحضور، والتقط عدة صور تذكارية مع الضيوف ومع نيللي كريم وزوجها وشاركهما الرقص والغناء في حفل زفافهما.

وكان من بين الحضور أيضاً الفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي وأحمد السقا وكارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى والإعلامية منى الشاذلي والمخرجة كاملة أبو ذكري وعمرو سلامة، بالإضافة إلى شيكو وهشام ماجد وكريم فهمي وزوجته وأمير كرارة وزوجته وآسر ياسين وزوجته ومحمد فراج وبسنت شوقي وحسن ابو الروس وإسلام ابراهيم وتامر هجرس والمطرب أبو وغيرهم.

شقيق هشام عاشور يغني في حفل زفافه

ومن أبرز لقطات حفل زفاف تقديم رامي عاشور، لاعب الاسكواش السابق وشقيق هشام عاشور، لأغنية جديدة في حفل زفاف شقيقه على نيللي كريم، وبدأ مسيرته في الغناء بطرح أغنية جديدة بالتزامن مع حفل زفاف شقيقه وقدمها في حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.

والدة نيللي كريم تخطف الأنظار

وخطفت أيضاً والدة نيللي كريم الأنظار في حفل زفاف ابنتها، وتداول جمهور نيللي كريم صورة لها في كواليس حفل عقد القران، في ظهور نادر لها، وظهرت والدة نيللي كريم وهي بجانبها وتتحدث معها في لحظة عفوية من حفل زفاف نيللي كريم الليلة.

المنتج جمال العدل وكيل نيللي كريم في زفافها

وشهدت مراسم حفل عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور قبل حفل الزفاف عدة لقطات بارزة، أهمها تولي المنتج جمال العدل اتمام مراسم عقد القران كوكيل عن العروس نيللي كريم، واحتفلت نيللي مبكراً بحفل زفافها ونشرت صور وفيديوهات من كواليس استعدادتها قبل عقد القران، وقبل مواصلة احتفالاتها بزفافها مع أصدقائها من النجوم.

الصور مأخوذة من حسابات الماكيير عبد الله الرفاعي ومصممة الأزياء شيرين يحيى ومي جلال ومصفف الشعر أحمد منير والمخرج عمرو سلامة وإنجي علي وكارول سماحة ومنى الشاذلي على انستقرام.