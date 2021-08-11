بالفيديو.. آخر استعدادات العروسة نيللى كريم قبل زفافها بساعات

ظهرت النجمة نيللى كريم فى صور لآخر استعدادتها للزفاف بعد ساعات على خطيبها نجم الاسكواش هشام عاشور، والتى نشرتها إحدى صديقاتها عبر خاصية ستورى بموقع "انستجرام"، والتى أطلت بها وهى تضع اللمسات الأخيرة للميكب والشعر.

وكان من المفترض أن تقام الحنة يوم الأحد الماضى، على أن يقام عقد القران فى اليوم التالى، إلا أن وفاة دلال عبد العزيز تسببت فى تأجيل حنة نيللى كريم وعقد القران 3 أيام، على أن يقام اليوم الأربعاء.

وكانت نيللى كريم احتفلت بخطوبتها نهاية يوليو الماضى، على هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق، فى وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبى الإسكواش فى العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام فى أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامى عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات فى الإسكواش فى مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل فى هوليوود، وشارك فى عمل هناك، كما شارك فى عمل فنى بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا فى رمضان الماضى، ويعد زواجه من النجمة نيللى كريم هو الزواح الأول له فى حياته.