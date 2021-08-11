نيللي كريم وخطيبها ينشران صورًا جديدة معًا قبل ساعات من حفل زفافهما

نيللي كريم النجمة المصرية، حرصت على نشر الصورة الأولى الرسمية لها برفقة خطيبها هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، وذلك خلال تواجدهما في أحد أماكن السهر بالساحل الشمالي بمصر، قبيل ساعات من زواجهما.

أول ظهور رسمي لنيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور

نيللي كريم نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة تجمعها بهشام عاشور، خلال إحدى السهرات التي أقيمت أمس الثلاثاء، قبل ساعات من احتفالها بعقد قرانها وزفافها، الذي تردد أنه تأجل عدة أيام بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

هشام عاشور ينشر صورة جديدة مع نيللي كريم

ولم تعلق نيللي كريم على الصورة، إلا أنها ظهرت فيها وهي منسجمة مع خطيبها، وأشاد عدد من متابعيها برومانسيتهما، وهنأوها بارتباطها وتمنوا لها حياة جديدة سعيدة، حيث من المقرر أن يحتفل الثنائي بزواجهما مساء اليوم الأربعاء بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تكشف فيها نيللي كريم عن صورة رسمية لها مع خطيبها منذ إعلان ارتباطهما في نهاية شهر يوليو الماضي، من جانبه حرص هشام عاشور على إعادة نشر صورة أخرى من نفس الحفل، جمعته بخطيبته وبعض من صديقاتهما، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

أحدث نشاطات نيللي كريم الفنية

الجدير بالذكر أن نيللي كريم باتت حديث الجمهور مؤخرًا بعد أن حرصت على حضور حفل صديقها الفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي، والتفاعل معه على المسرح والرقص معه أمام الجمهور على أغنية "حبك نار" التي سبق وغناها مصطفى قمر لها من قبل في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم ولعب الثنائي بطولته عام 2004.

وتداول وقتها الجمهور العديد من الفيديوهات التي ظهرت فيها نيللي كريم وهي ترقص مع مصطفى قمر خلال حفله بالساحل الشمالي بمصر، وأشادوا برشاقتها ومرحها وعفويتها الدائمة خلال حضورها أي مناسبة فنية أو عائلية.

ومن المعروف أن أحدث أعمال نيللي كريم كان مسلسل "ضد الكسر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ولعب بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

الصور مأخوذة من حسابات نيللي كريم على فيسبوك وانستجرام، وحساب هشام عاشور على انستجرام