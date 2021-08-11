النجوم يحيون ذكرى وفاة عبد الحسين عبد الرضا برسائل مؤثرة :"ذكراك ستبقى في قلوب محبيك"

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي يعتبر من عملاقة الفنانين في الخليج ومن أبرز ممثلي الكوميديا في الكويت الذين تركوا بصمة لا تنسى في قلوب جمهورهم، وحرص عدد من زملاء الراحل على إحياء ذكرى وفاته برسائل مؤثرة استعاد فيها بعضهم جانبا من ذكرياتهم معه.

داوود حسين لزميله الراحل :" ذكراك ستبقى خالدة في ذاكرتي"

الفنان الكويتي داوود حسين أحيا الذكرى الرابعة لوفاة زميله عبد الحسين الرضا معبرا عن شوقه الكبير له في تدونية نشرها عبر حسابه الرسمي على انستغرام فكتب قائلاً :"انها الذكرى الرابعة لرحيل ابي الروحي .. اخي الاكبر .. ناصحي و معلمي .. الى جنات الخلد استاذي .. جعل الله قبرك روضاً من رياض الجنة .. بوعدنان الغالي .. القامة الفنية والانسانية الرائعة عبد الحسين عبد الرضا .. اشهد اني تعلمت منك الكثير .. ذكراك ستبقى خالدة في ذاكرتي و ذاكرة جميع محبيك .. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله .".

وسبق وأن كشف داوود حسين بأنه بدأ مسيرته الفنية مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، والذي قدمه في عدة مسرحيات وأعمال في فترة الثمانينات وتسببت في شهرة داوود حسين وانطلاقة مسيرته وأبرزها مسرحية "باي باي لندن" و "باي باي عرب" و "مراهق في الخمسين" وغيرها من الأعمال البارزة، كما عبر داوود حسين في أكثر من مناسبة عن دور الراحل عبد الحسين عبد الرضا في اكتشافه فنياً ودعمه وتقديمه للجمهور، وصاحبه في رحله علاجه الأخيرة في لندن قبل وفاته في أغسطس 2017 عن عمر يناهز 78 عاما.

النجوم يحيون الذكرى الرابعة لوفاة عبد الحسين عبد الرضا

الممثل الإماراتي منصور الفيلي نشر صورة له امام قبر الراحل عبد الحسين عبد الرضا واستذكره عبر انستغرام كاتباً :"عبدالحسين عبدالرضا .. الله يرحمك ويغفرلك يابوعدنان .. اليوم الذكرى الرابعه لوفاته. فادعوا له. . رجل أمتع بفنه الملايين على مدى سنين".

الإعلامية الكويتية مي العيدان أحيت من جهتها ذكرى رحيل عبد الحسين عبد الرضا من خلال نشر صورتين لها برفقته مع تدوينة أكدت فيها بأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب الأجيال، فكتبت :"تمر الذكرى الرابعة ل وفاتك ويظل فراقك غصة وألم وحنين . . علمتنا الفن الراقي و الابتسامة والضحكه و أسعدتنا ل اجيال و اجيال . . يكثر الممثلين ولكن يصعب تعويضك . . تغيب جسدا و تحضر روحا وفنا ونظل ندعيلك لرحمة و المغفره. . الله يرحمك يابوعدنان.. ادعوا له بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

تفاصيل وفاة عبد الحسين عبد الرضا وجنازته عام 2017

في 11 اغسطس عام 2017 ، ودعت الكويت والعالم العربي الفنان عبد الحسين عبد الرضا الذي وري الثرى في مقبرة الصلخيبات، وشيعه الآف من الحشود في جنازة مهيبة وسط حضور عدد كبير من النجوم وبينهم الفنان عبدالله الرويشد، طارق العلي، هاني الطباخ، والفنان الاماراتي حسين الجسمي الذي قدم العزاء الى ابناء الراحل وغيرهم من الفنانين.

وتوفي الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا وافته عن عمر يناهز78 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله فى غيوبة داخل إحدى المستشفيات بلندن نتيجة لتعرضه لجلطة بالقلب.

الصور المرفقة من حسابات انستغرام كل من : مي العيدان، داوود حسين، منصور الفيلي، وحسابات فانزات الفنان الراحل على انستغرام.