أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد أنباء سفرها لاستكمال العلاج بسويسرا

وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يحرص باستمرار على الدعاء لشقيقته منذ أن تم نقلها إلى المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وأجرت بسببها عملية جراحية وأقلقت الجمهور على حالتها.

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على حالتها تزامنًا مع سفرها للخارج

وتردد خلال الساعات الماضية أن الفنانة المصرية تم نقلها بطائرة إسعاف مجهزة إلى مطار القاهرة من أجل سفرها إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك، وتزامنًا مع تلك التطورات الجديدة نشر شقيقها وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك، عدة صور صيفية تجمعه بشقيقته، وعلق عليها قائلًا: "يا حتة يا حتة من قلبي"، كما أضاف في تدوينة أخرى: "فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".

تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

ولاقت تدوينة وائل عبد العزيز تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز وعودتها إلى مصر سالمة بعد استكمال علاجها بالخارج، كما تساءل البعض عن تطورات حالتها الصحية وطالبوا شقيقها بطمأنتهم على حالتها.

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز قد أعلن في الأسابيع الماضية عن تطورات جديدة في حالة شقيقته بعد مغادرتها العناية المركزة، وأكد في تدوينة له استقرار حالتها الصحية وتحسنها واستجابتها للعلاج وقال: "ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام .. اطمنوا"، وذلك قبيل أيام من خروجها من المستشفى، وقبل سفرها للخارج.

النجوم يدعون لياسمين عبد العزيز بالشفاء

وأقلقت ياسمين عبد العزيز الجمهور وزملائها الفنانين على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة، ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل.

وكان من بين هؤلاء النجوم الذين حرصوا على الدعاء لها، الفنانة شريهان ومنى زكي وأحمد حلمي ومنة شلبي وهند صبري ومي عز الدين وزينة ودنيا سمير غانم وأحمد السعدني وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ونبيل الحلفاوي ورانيا محمود ياسين وشهيرة وإليسا وأنغام وأصالة وأحلام وقطاع كبير من نجوم الوطن العربي.

وتردد أن ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع طبيبها في المستشفى، وأجرت منظار ولكنه سبب مشكلة في القولون، مما سبب لها مضاعفات صحية وانتقلت إلى العناية المركزة.

الصور مأخوذة من حسابات ياسمين عبد العزيز ووائل عبد العزيز على انستجرام