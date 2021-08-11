خاص: تفاصيل وموعد عرض الموسم الثالث من مسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو

مسلسل "اللعبة" بعد أن حقق موسمه الأول والثاني نجاحا كبيرا بعد عرضهما، يستعد صناعه لتصوير الموسم الثالث منه خلال الفترة القادمة لعرضه قريبا على منصة "شاهد".

تفاصيل الموسم الثالث من مسلسل "اللعبة"

مسلسل "اللعبة" أكد مصدر مقرب من صناع الموسم الثالث من العمل في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أنه بدأ التحصير له خلال الفترة الماضية من أجل عرضه في المرحلة المقبلة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والثاني من المسلسل عند عرضهما في عام 2020 و2021 على منصة شاهد وكذلك في شهر رمضان وردود الفعل الإيجابية التي شجعت فريق العمل على تقديم موسم ثالث منه، فأكد المصدر في تصريحه: "بدأ التحضير للموسم الثالث من مسلسل (اللعبة) منذ فترة حيث يأمل صناعه في الإنتهاء من كتابته في الفترة المقبلة من أجل أن يبدأ تصويره خلال أسابيع من الآن".

موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل "اللعبة"

المصدر أكد أن الموسم الثالث من مسلسل "اللعبة" من المقرر أن يعرض أيضا على منصة "شاهد" وأن يتم تكرار نفس التجربة الخاصة بعرض مواسمه السابقة حيث من المتوقع أن يتم عرض الموسم الجديد في شهر يناير القادم على "شاهد" بينما يعرض المسلسل لأول مرة على شاشة التلفزيون في شهر رمضان 2022، وقد عرض الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة 2 –ليفل الوحش" في شهر يناير الماضي ثم أعيد عرضه ايضا في شهر رمضان 2021 على شاشة قناة mbc مصر وحقق العمل وقت عرضه نجاحا كبيرا مما تسبب في قرار صناعه بتنفيذ موسم جديده منه.

نجاح كبير حققه مسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو

مسلسل "اللعبة" يعتبر من الأعمال التي تنتمي للدراما الكوميدية حيث يدور العمل حول مغامرات كل من "وسيم" هو الدور الذي يقدمه شيكو و"مازو" وهو الشخصية التي يقدمها هشام ماجد، كما شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم خلال موسمه الأول والثاني من بينهم النجمة رانيا يوسف، وميرنا جميل، ومي كساب، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وعارفة عبدالرسول، ومحمد أوتاكا، وبيومي فؤاد، أما العمل فهو من تأليف كل من أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وأشرف على فريق الكتابة فادي ابو السعودي، والعمل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن النجم شيكو شارك كضيف شرف في كل من فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز وفيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، كما يستعد هشام ماجد لعرض أحدث أعماله السينمائية قريبا وهو فيلم "تسليم أهالي".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان هشام ماجد وشيكو على "انستجرام".