شاهد .. أسما منير تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها من عطلتها...

شاركت أسما شريف منير، متابعينها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أحدث إطلالتها الصيفية. وظهرت بالأبيض والأسود بإطلالة كاجوال مختلفة، وكتبت معلقة من خلال صورتها:"???? hola bebecito ".

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