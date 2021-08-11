تقليل أعداد المرشحين المدعوين لحضور حفل توزيع جوائز الإيمي وتغيير مكانه

يستعد نجوم التلفزيون الأمريكي لفعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ 73 ، المقرر إقامته يوم 19 سبتمبر المقبل، بأعداد محددودة بعدما أقيمت نسخة العام الماضي افتراضيا بدون حضور جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

اشتراطات حضور حفل الإيمي

وأعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، المسئولة عن توزيع جوائز الإيمي عن تغيير مكان إقامة الحدث السنوي ليقع في مكان خارجي خلف مسرح مايكروسوفت بعدما كان يقام داخله، دون الإعلان عن مضيف الحفل بعدما قام بهذه المهمة جيمي كيميل العام الماضي.

وأوضحت الأكاديمية أيضا أنه سيسمح بحضور عدد محدود من المرشحين هذا العام، بما يسمح بتمثيل ما لا يزيد عن اربعة أفراد لكل عمل حائز على الترشيحات، وتوصي الأكاديمية الفرق المرشحة للتنسيق فيما بينها واختيار من سيحضرون العرض قبل الرد على الدعوات التي أرسلت بالفعل عبر البريد.

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية،عن قوائم الترشيحات لجوائز إيمي 2021 عن أفضل الأعمال التلفزيونية، منتصف يوليو الماضي.

ويذاع حفل إيمي 2021 على شاشة CBS الأمريكية، لتكريم أفضل الأعمال التي عرضت في الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 مايو 2021، بحسب الموقع الرسمي للأكاديمية.

تفوقت شركة HBO ومنصتها HBO Max في عدد الترشيحات لأعمالها حيث تلقت 130 تنويها، فيما نالت منصة نتفليكس 129 ترشيحا، وجاءت منصة ديزني بلس في المرتبة الثالثة بـ 71 ترشيحا.

ونالت مسلسلات The Crown و The Mandalorian عدد ترشيحات وصل إلى 24 لكل منهما، يليهما WandaVision بـ 23 ترشيحا، و The Handmaid تحصد 21 ترشيحا.

للسنة الرابعة على التوالي يسيطر مسلسل العائلة الملكية The Crown على قوائم الإيمي في إشارة إلى توجهه لحصد الجوائز في معظم الفئات الرئيسية، على الرغم من اختلاف فريق التمثيل بين المواسم المتتالية.

ينافس أبطال The Crown بعضهم في قوائم ترشيحات إيمي 2021 لنيل جوائز التمثيل في فئات رئيسية مثلما تضم قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي كل من إيما كورين عن دور الأميرة ديانا، فيما تنافسها أوليفيا كولمان على نفس الجائزة عن شخصية الملكة إليزابيث.

وحصد مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton على 12 ترشيحا ضمن قوائم إيمي 2021، من بينها أفضل ممثل رئيسي وأفضل عمل درامي في الوقت الذي يستعد فيه أبطاله لتقديم جزء ثاني.

شهدت قوائم ترشيحات إيمي 2021 تنوعا كبيرا في الأسماء، التي برزت في قائمة أفضل إخراج لعمل درامي التي ضمت 4 من أصل 6 مرشحين من النساء، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ويعد هذا التغيير هو الأبرز في تاريخ جوائز الإيمي بعد حوالي 5 عقود ونصف من قلة عدد المرشحات النساء في القوائم.