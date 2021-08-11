السياحه:وصول اهم ممثلى وسائل الإعلام الروسية للتعرف على ضوابط السلامة الصحية في...

وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة وفدين من ممثلي أهم وسائل الإعلام الروسية للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة بالإضافة إلى تسليط الضوء على استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية واستقبالهم لعدد من الرحلات القادمة من روسيا خلال اليومين الماضيين.

وقد قام أعضاء مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة باستقبال الوفدين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية باللغة الروسية للوفدين.

ومن جانبه، أشار الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة إلى أن تلك الزيارة ستساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري خلال تلك الفترة نظرا للاهتمام الإعلامي الكبير الذى ستحظي به هذه الزيارة في الاعلام الروسي مما سيساعد بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الترويجية التي ستقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الحالية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر .

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ أن الوفد الإعلامي الذي يزور حاليا مدينة شرم الشيخ استهل زيارته بلقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ للترحيب بهم والرد علي استفساراتهم.

كما قام الوفد بعدد من الجولات التفقدية ببعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة وعقد لقاءات مع ممثلي إدارات هذه الفنادق والتعرف علي الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبقها بالمنشآت بها بالإضافة إلى عقد لقاءات مع بعض السائحين الروس داخل الفنادق والذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ ومياة البحر الأحمر الصافية وبالطبيعة البحرية له الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

وأضاف أن الوفد قام أيضا بجولة بمدينة شرم الشيخ تضمنت ميدان السلام والممشي السياحي بالسوق التجاري ومسجد الصحابة، كما قاموا بتسجيل بعض اللقاءات الصحفية مع أصحاب المحلات والبازارات.