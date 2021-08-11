17 أغسطس.. أحمد جمال يحيى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة

يحيى المطرب أحمد جمال، حفلاً غنائيًا، يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أغسطس الجارى، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ 29 فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

يذكر أن مهرجان القلعة توقف العام الماضى بسبب جائحة كورونا، ويقوم بتنظيم المهرجان وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا وتضم فعاليات هذا العام 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا تنطلق فى الثامنة مساء 15 أغسطس الجارى ويستمر حتى 30 أغسطس من نفس الشهر