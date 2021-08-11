67 مليون دولار لـ فيلم الرعب The Forever Purge

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إلى 67 مليونًا و 995 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانقسمت الإيرادات بين 43 مليونًا و 765 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 24 مليونًا و 230 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.
يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.
فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.
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