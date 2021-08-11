رامي رضوان يتحدث عن حالة إيمي ودنيا النفسية بعد وفاة دلال عبد العزيز:"اللحظة صعبة أوي"

رامي رضوان تحدث عن حالة دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما ووالدتهما دلال عبد العزيز في فترة متقاربة، وذلك في أول ظهور له في برنامجه "مساء dmc"، بعد وفاة دلال عبد العزيز، وكشف كواليس الأيام الأخيرة في حياتها.

رامي رضوان يكشف كواليس الأيام الاخيرة في حياة دلال عبد العزيز

وتحدث الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة دلال عبد العزيز، ونفى عدة شائعات حول حالتها قبل وفاتها، ومنها شائعة تدهور حالتها الصحية بسبب معرفتها بخبر وفاة سمير غانم، وقال إنها لم تعلم بوفاته، وأضاف رامي رضوان ان دلال عبد العزيز مرت بوعكة شديدة ومرحلة صعبة، وتمنوا أن تتجاوزها وتوفير كل اللازم لها، وتمنى أن يكونا راضيين عنهم بعدما فعلت الأسرة كل ما في وسعها من أجل سمير غانم ودلال عبد العزيز في أيامهم الأخيرة.

رامي رضوان يكشف حالة إيمي ودنيا بعد وفاة دلال عبد العزيز

وكشف رامي رضوان عن حالة دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز، وقال إن الشهور الأخيرة كانت صعبة وقاسية على الأسرة، ومروا بمعاناة كبيرة ووصف هذه الفترة بانها كانت بلا حياة، وأضاف أنهم لم يرتدوا الأسود بعد وفاة سمير غانم وكبتوا مشاعر الحزن خوفاً على دلال عبد العزيز وكذلك لأن سمير غانم لا يحب الحزن، ولكنهم ارتدوا الأسود بعد وفاة دلال عبد العزيز بسبب خروج مشاعر الحزن كلها بعد وفاتها.

ووصف رامي رضوان ما حدث بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز بالمصاب الجلل لدى الأسرة، ولحظة صعبة جداً، وطلب من الجمهور الدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة بعد فقدان والديهما في فترة 3 أشهر، ووجه رامي رضوان الشكر للجمهور والمسئولين وجميع المعزيين في وفاة دلال عبد العزيز، وعبر عن امتنان الأسرة لحالة التضامن الكبيرة من الجمهور على مواقع التواصل.

رامي رضوان يكشف كواليس جنازة دلال عبد العزيز

وقال رامي رضوان أن العلاقة الأسرية كانت مثالية ومترابطة، وكل شخص كان يحب الآخر، لذلك وفاة الأب والأم حدث صعب على الأسرة وعلى أي شخص آخر مكانهما، وانتقد رامي رضوان بعض التصرفات من الجمهور في جنازة دلال عبد العزيز، وقال إن هناك مشاجرات ومضايقات في الجنازة بسبب تصرفات البعض ورغبتهم في تصوير الجنازة والمقابر، وطلب احترام مشاعر الأسرة في تلك اللحظة الصعبة.