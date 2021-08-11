كريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد والنجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "موسى".. بالصور

كريم محمود عبد العزيز وعدد من نجوم الفن احتفلوا الليلة بالعرض الخاص لفيلم "موسى"، والذي انطلق عرضه الليلة في السينمات، وشهد العرض الخاص تواجد عدد من النجوم أبرزهم إياد نصار وهنا الزاهد وغيرهم.

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "موسى"

واحتفل نجوم الفن الليلة بالعرض الخاص لفيلم "موسى"، والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز، والذي حضر العرض الخاص لفيلمه اليوم بحضور شقيقه محمد محمود عبد العزيز وعدد من زملائه بالعمل وعلى رأسهم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وغيرهم.

وشهد العرض الخاص لفيلم "موسى"، تواجد عدد من النجوم والذين حرصوا على المشاركة في حفل انطلاق الفيلم بالسينمات، وعلى رأسهم هنا الزاهد ومحمد ثروت وعلي ربيع وحسن ابو الروس ومحمد أسامة "أوس أوس" ومريم الخشت ومايان السيد وأحمد الشامي وسليمان عيد وغيرهم من الفنانين.

انطلاق عرض فيلم "موسى"

وانطلق عرض فيلم "موسى" الليلة في السينمات بالقاهرة، لينافس في موسم أفلام الصيف، وتدور قصة فيلم "موسى" حول شاب يعاني من ظروف أسرية ومن الوحدة والانطواء، ويستغل اهتمامه بالتكتولوجيا في عمل "روبوت" ضخم ويطلق عليه إسم "موسى" على إسم شقيقه الراحل، ويصبح صديقه قبل أن تتطور الأحداث بعد أن يقرر استخدام الروبوت في عدة أمور وأحداث حول العالم، ويعتبر الفيلم بداية سلسلة جديدة من أفلام خيال علمي بعنوان "المستضعفون" والتي أعلن عنها المخرج بيتر ميمي مؤخراً.

تفاصيل فيلم "موسى"

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "موسى" قد طرحت مؤخراً برومو الفيلم، والذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحه، بسبب التجربة الجديدة في السينما المصرية بتقديم قصة "روبوت" لأول مرة، وتفاعل أيضاً الجمهور مع مشاهد الأكشن والخيال العلمي والخدع البصرية في الفيلم، بالإضافة إلى ظهور قائمة طويلة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أمير كرارة وأحمد حاتم ومحمد لطفي وصبري فواز وأحمد مالك وأحمد العوضي وغيرهم، ويشارك في بطولة فيلم "موسى" بجانب كريم محمود عبد العزيز عدد من النجوم وعلى رأسهم إياد نصار وصلاح عبد الله وسارة الشامي ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر من أكثر الأعمال السينمائية المنتظر عرضها هذا العام.