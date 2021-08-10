ياسمين عبد العزيز تغادر القاهرة بطائرة إسعاف لاستكمال علاجها بسويسرا

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن ياسمين عبد العزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وجرى السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة الإسعاف الخاصة، وجرى نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل.
وتوجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات مضاعفات جراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي.
وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، وكبار رجال الأعمال، على وداعها والدعاء لها قبل مغادرة البلاد .
وأشارت المصادر إلى أن حالة الفنانة الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها على متن الطائرة، تمهيدا لسفرها.
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