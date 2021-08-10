فيديو عبد المنعم عمايري وأمل عرفة يقضيان لحظات عائلية ممتعة مع ابنتيهما في أحدث ظهور

أمل عرفة النجمة السورية فاجئت الجمهور خلال الساعات الماضية بأحدث ظهور لها مع طليقها ووالد ابنتيها، الفنان عبد المنعم عمايري، في أحد المطاعم، حيث ظهرت الأسرة وهي تتناول الطعام معًا في أجواء سعيدة ومرحة.

أحدث ظهور لأمل عرف وعبد المنعم عمايري

ونشر الحساب الخاص بمالك أحد المطاعم في لبنان على انستجرام، مقطع فيديو خلال تواجد النجمة السورية أمل عرفة مع زوجها السابق عبد المنعم عمايري وابنتيهما في المطعم، وهم يتناولون الطعام معًا، وظهروا في حالة سعادة وانسجام.

ولاقى الفيديو ردود أفعال واسعة من قبل متابعي النجمين، الذين أشادوا بعلاقتهما الطيبة رغم الطلاق، وحرصهما على الحفاظ على فكرة الاستقرار الأسري من أجل ابنتيهما مريم وسلمى.

عبد المنعم عمايري يقضي وقتًا ممتعًا مع زوجته السابقة وابنتيه

من جانبها علقت أمل عرفة على الفيديو الذي نشره مالك المطعم على انستجرام، وقالت: "أحلى شيف وأكتر مرة بعمري بتهنى يا فتان الله يحميك".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معًا بعد الطلاق، وسط ابنتيهما مريم وسلمى، حيث ظهرا مؤخرًا خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما مريم الـ12 الذي أقيم في بداية العام الجاري.

أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها مريم وسلمى

ووقتها شاركت أمل صورة لابنتها من عيد ميلادها مع جمهورها على فيسبوك، وعلقت قائلة: "مريم العمر كلو يا ماما، مارح تكون الحياة سهلة بس متطمنة لأنك انتي مو سهلة.. الحق الخير الجمال، خليكي عليهون ولا تخافي".

كذلك احتفلت أمل عرفة قبل حوالي شهرين بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى ونشرت صورة لها عبر انستجرام وعلقت قائلة: "من 16 سنة أصبحتُ أماً، سلمى العمر كلو يا روحي والله يحفظ أولاد الجميع، عيد سعيد".

ومن المعروف أن أمل عرفة انفصلت عن عبد المنعم عمايري قبل أعوام قليلة، وأنجبت منه ابنتين وهما: سلمى 16 عاما، ومريم 12 عاما، وما يزال الثنائي على علاقة طيبة حيث يهتم عبد المنعم عمايري بشؤون ابنتيه ويرعاهما ويحرص على مشاركتهما أجمل أوقاتهما، سواء في المناسبات أو الأيام العادية.

في سياق آخر، كان أحدث أعمال أمل عرفة هو مسلسل "شارع شيكاغو" الذي عرض العام الماضي والذي شارك في بطولته كل من سلاف فواخرجي وعباس النوري ودريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور وشكران مرتجى والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

الصور مأخوذة من حساب أمل عرفة على انستجرام ومن الفيديو المرفق الذي يوثق أحدث ظهور لها مع عبد المنعم عمايري