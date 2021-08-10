عمر كمال: تأثرت نفسيًا من قرار ايقافى واستوعبت الدرس جيدًا

قال الفنان عمر كمال، أنه متأثر نفسياً من قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب الفيديو الذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يغنى فيه بلفظ خارج، مشدداً على أنه استوعب الدرس جيداً من هذا الموقف مشيراً إلى أن الأخطاء التى يقع فيها وهو حسن النية لا تمر الآن مرور الكرام ولذلك تعلم جيداً مما حدث.

ومن ناحية أخرى سافر عمر كمال أمس الاثنين إلى دبي المشاركة في احياء عدد من الحفلات الغنائية هناك، ويعود بعدها إلى القاهرة لممارسة حياته العملية بعد انتهاء مدة الإيقاف التى قررتها نقابة الموسيقيين وهى أسبوع.