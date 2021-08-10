ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد طفلها ”دايف” وتتعرض للانتقاد

تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تريند جوجل اليوم الثلاثاء، بعد أن احتفلت بعيد ميلاد طفلها الثانى دايف على طريقتها الخاصة، ونشرت صور مختلفة وقت حملها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت ميريام في جميع الصور ببطن منتفخ ترتدى فى معظمها ملابس البحر، وتعرضت ميريام فارس للانتقادات من قبل المتابعين بسبب إطلالاتها الجريئة في الصور التي نشرتها وظهرت فيها بملابس السباحة .

ميريام فارس أحيت حفل غنائي في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، الشهر الماضى وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

ميريام فارس شاركت جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.